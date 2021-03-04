英國《太陽報》（The Sun）報導，根據專家調查，15個武漢病毒研究所的線上數據庫神秘地連不上線，裡頭可能包含能夠證明新冠病毒從實驗室外洩的證據。

英國《太陽報》2日獨家報導，大多數武漢病毒研究所的數據庫資料都可以在網路上找到，不過根據跨國團隊DRASTIC最近完成的25頁調查報告，部份數據庫已經無法連上線。DRASTIC是由科學家、偵探組成的跨國團隊，致力於追查新冠病毒起源的證據，這份25頁報告主要聚焦於武漢病毒研究所的數據庫。

DRASTIC團隊主要透過分析網頁暫存數據，找到這些已經被離線的數據庫。團隊之一的德曼紐夫（Gilles Demaneuf）指出，這些數據庫除了受到密碼保護、不讓病毒所以外成員進入以外，研究也發現，至少15座數據庫已經神秘地連不上線。

報導指出，數據的管理人就是有「蝙蝠女」（Bat woman）之稱的武漢病毒所研究員石正麗，當中最受關注、外界認為最有問題的數據庫為「batvirus.whiov.ac.cn」，據信這個數據庫一共包含2.2萬個樣本及病毒基因序列，當中包括1.5萬個蝙蝠樣本，涵蓋1,400種蝙蝠病毒。

但是數據庫當中一部份資料禁止任何武漢病毒所以外的人士、甚至是大陸科學家登入，若欲取得資料，還必須經過身份認證。

目前尚不清楚這些額外加密資料的實際內容，不過專家相信，當中包含尚未經過基因定序、或是還沒準備好對外公開的病毒樣本。據了解，當中也包含武漢病毒研究所希望保密的數據，此舉可能是為了避免和其他實驗室產生競爭。

報導指出，「batvirus.whiov.ac.cn」的數據庫是在2019年9月首度連不上線，武漢病毒研究所以外的人都無法連上線，不過至當年12月30日，也就是大陸科學家稱出現新冠病毒的同一天，數據庫有更新跡象。

DRASTIC的報告預估，這個數據庫至少包含了100個尚未公開的蝙蝠冠狀病毒基因序列，另外據信也包含武漢病毒所和世衛調查員達斯札克（Peter Daszak） 所屬的非營利組織「生態衛生聯盟」（EcoHealth Alliance）共同合作蒐集的樣本。

德曼紐夫指出，數據庫突然連不上線是北京刻意掩蓋的鐵證，以避免受到調查。武漢病毒研究所宣稱受到駭客攻擊，基於安全因素才加強這些數據庫的訪問權限，不過德曼紐夫認為這個理由相當可笑，強調以大陸的技術，將數據庫連結安全的伺服器應該不是什麼難事。

世衛顧問梅茲（Jamie Metzl）表示，武漢病毒研究所的數據庫對了解新冠疫情起源至關重要，他認為，大陸官方在疫情爆發後關閉數據庫的訪問權限，並且至今都還未恢復原樣，這樣的做法並不道德。

(中時新聞網)