民眾趁著228連假到八里渡船頭遊玩，用餐時間到八里市集點兩道海鮮熱炒（炒孔雀蛤、蛤蜊）竟要價800元，質疑遭業者坑殺，憤而po網至臉書爆料公社二社「真的很久沒當盤子了」，網友紛紛留言表示，殺雞取卵的行為不可取；八里區公所與觀光理事長邱毓奇3日下午視察表示，該店家應該是假日來擺攤，在地店家價格皆為200元，建議民眾消費前先確認價格。

八里區公所表示，八里老街在地店家經營多年，價格普遍透明，未曾發生消費糾紛等事件，週六、日常有外來擺攤業者，建議民眾點餐前可先詢問價格。

新北市八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇說，實際走訪八里渡船頭老街，約有10家攤位售孔雀蛤、蛤蜊，平均每盤單價約200元。

八里區長陳炳仲補充，八里左岸地區是民眾戶外踏青好去處，沿著新北市河濱自行車道可欣賞左岸淡水河景，還可造訪十三行博物館、挖子尾保護區、文化特色公園及八里結婚廣場等。

(中時 )