一位60多歲婦人腰部疲累持續一個月，體內抽出有如「抹茶拿鐵」般的驚人膿尿，醫師看傻。(摘自邱鴻傑臉書)

一位60幾歲的婦人腰痠疲倦持續約一個多月，被發現有一顆約1.5公分的輸尿管結石引起嚴重腎水腫。(摘自邱鴻傑臉書)

一位60多歲婦人腰部疲累持續一個月，被家人帶去醫院檢查才發現有腎水腫症狀，腎功能剩下50％，且泌尿道遭感染，有一顆1.5公分的結石阻塞輸尿管。主治醫師邱鴻傑更抽出有如「抹茶拿鐵」般的驚人膿尿，他警告，泌尿道結石症狀常伴隨血尿及腰痛，若不及早治療，嚴重將伴隨敗血症而導致死亡。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑近日在臉書分享一個泌尿道結石個案，一位60幾歲的婦人腰痠疲倦持續約一個多月，就醫時被發現左側腎水腫以及泌尿道感染。醫師指出，是由一顆約1.5公分的輸尿管結石引起嚴重腎水腫，導致婦人腎功能只剩下約50％的正常功能。在通知家屬進行輸尿管鏡手術後，邱鴻傑發限，患者腎臟的膿尿，竟都呈現「抹茶綠」的顏色，嚇得他趕緊將能抽的都抽掉。

邱鴻傑指出，一般而言，泌尿道結石最常見的典型症狀是血尿以及伴隨著腰痛、腹痛，據說當病人出現疼痛時，痛苦程度比生小孩還要痛！而婦人則屬於較不典型的症狀，只有輕微腰痠，反而容易忽略而錯過治療時機。若再拖久一點，可能就會出現發高燒，甚至敗血症，術後更要擔心敗血性休克或其他併發症出現。所幸並未發生在該個案上。

邱鴻傑提醒，如果家中有人長輩近期喊著腰痠背痛，請帶著他們到醫療院所檢查，泌尿道結石也可能致命。對此，急診醫師田知學也分享邱醫師的文章指出，雖然濃尿顏色「看起來有點像抹茶拿鐵」，但是腎結石導致的尿路阻塞合併尿路感染、甚至膿尿，是真的會讓醫師心中的警鈴大響！若不積極治療，很容易發展成敗血症、敗血性休克、甚至是多重器官衰竭，危及生命危險，提醒民眾要多喝水。

一位60多歲婦人腰部疲累持續一個月，體內抽出有如「抹茶拿鐵」般的驚人膿尿，醫師看傻。(摘自邱鴻傑臉書)

(中時新聞網)