畢業旅行是學生們最寶貴的回憶，因此父母都會盡力出錢讓兒女出去好好玩樂，但近日一名媽媽抱怨，看到女兒的畢旅清單與費用，直呼「母女差不多一個禮拜都要吃土」，並將行程PO上網，網友一看卻幾乎一面倒表示划算。

女網友在臉書《爆怨公社》PO出女兒的畢旅行程表與費用，透過圖片可以看到，這趟畢旅要價6650元，內容包括了主題遊樂、故宮南院、東石漁人碼頭、星光晚會、大魯閣草衙道、台中歌劇院等，住宿也皆是在豪華飯店，行程為4天3夜。

媽媽PO出畢旅行程後，不少網友大呼「這樣6000多很值得」 (圖／爆怨公社)

原PO發文大嘆「6000多的畢旅，4天玩回來，母女差不多一個禮拜都要吃土，只怪媽媽自己賺錢慢」。

不過不少網友看到後，紛紛勸說這名母親：「6000多這樣很划算啊」、「這行程滿棒的吧，連我都想跟了」、「很便宜啊」、「這行程含住宿及團膳才6000超便宜，學校或是家長會應該補助不少喔」、「兩個遊樂院，行程豐富，住的又好，沒什麼好抱怨的」、「4天3夜耶，沒什麼好抱怨了」。

也有其他人則表示要從孩子角度出發：「看孩子意願吧」、「畢旅每個階段都只有一次，能去的話就應該讓孩子去」、「跟全班同學出遊住宿的回憶是無價的」、「當下不去或許無感，但以後真的會後悔」、「衡量一下自己財力吧，若有困難就別勉強，不過先問問女兒想不想去」、「看起來是高中畢旅，跟孩子好好談談吧」、「再累我也是會讓小孩子去，畢竟那是小孩子一輩子的回憶」。

(中時新聞網)