國民黨主席江啟臣2日接受《路透》專訪，指「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」，中廣董事長趙少康今天凌晨表達看法，認為江的論點不精準。

趙少康也提醒國台辦，不要介入台灣政黨的政策論辯，讓有心人士藉機炒作，無助扭轉兩岸緊張對峙。

趙少康強調，當前兩岸關係「急凍」，只能説中國大陸「可能是」對台灣最主要的威脅，歸根究底，在蔡英文政府仇中、反中、不斷義和團式挑釁下，當然大陸會成為威脅。

但趙少康提醒，中國大陸也同時「可能是」給台灣的最大紅利，去年台灣對大陸順差1,405億美元，要是沒有這麼龐大的金額，股市不知要跌幾成？

趙少康指出，大陸對台灣是福是禍？是威脅還是機會？台灣要小心掌握，如何趨吉避凶，不給中共藉口，就在蔡英文總統的一念之間。

另方面，對國台辦批評江主席，趙少康也提醒國台辦，不要介入台灣政黨的政策論辯，讓有心人士藉機炒作、模糊焦點、亂扣帽子，憑添兩岸喧囂，無助扭轉兩岸緊張對峙。

(中時 )