希臘中部今天發生規模6.3強震，造成上百棟建築受損，倉皇逃跑的民眾紛紛湧上街頭，但官員表示尚無傷亡通報。歐洲地中海地震中心（EMSC）稍早表示地震規模為6.2。

的撒利大區（Thessaly）區長艾格拉斯托斯（Costas Agorastos）在震央附近的達馬西村（Damasi）告訴法新社：「初步估計有100棟建物受損，我們尚未接獲有人受傷的消息。」

區內傳出數起在千鈞一髮之際僥倖逃生的故事。鄰近達馬西村的梅索荷里村（Mesochori）有一名殘疾老人房屋倒塌，所幸他幸運獲救。

達馬西村有學校學童躲在課桌底下，隨後平安離開教室。學校對街一棟石屋的正面牆壁倒塌，殘骸散落至街上，但屋頂還留著，可以看到屋樑上掛著一盞吊燈。

中午主震襲擊中部城市拉里薩（Larissa）附近後，還發生多起餘震，讓這個鮮少遭遇嚴重地震的區域陷入恐慌。

民防單位也通報區內發生山崩。當局正在評估是否有進一步災情，並派出直升機搜索區內有無人員需要援助。（譯者：楊昭彥）1100304

(中央社)