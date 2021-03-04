美國參院財委會今天通過戴琪出任美國貿易代表任命案，參院預計下週表決。台裔美籍的戴琪曾表示，會確保大陸履行第一階段美中貿易協議承諾，也對大陸強迫勞動表示關切。

美國聯邦參議院財政委員會今天以口頭表決方式通過戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表任命案，這項人事案預計將在下週送參院全院表決，預料能順利通過。

戴琪在日前參院財委會的提名聽證會上表示，她的父母出生於中國大陸，在台灣長大，之後移民美國。作為移民的女兒，能出任美國貿易代表的職務，她感到榮幸。

面對中國大陸的經濟挑戰，曾經擔任針對中國大陸不公平貿易行為美方首席法律顧問的戴琪表示，她親身了解到，透過策略性及一致性的計畫，要求中國大陸為其承諾負責，且美國要能與國家主導的經濟模式競爭，至關重要。

她清楚現有政策工具的機會與侷限性，她也知道建立美國總統拜登（Joe Biden）所提「美國盟友統一戰線」（a united front of U.S. allies）十分重要。她表示，美國可與其他國家合作，在「灰色地帶」制定新貿易規則，以向中國大陸問責。美國總統拜登認為關稅是有價值的政策工具，是美國修補公平貿易政策工具箱中非常重要的部分。

對於前美國總統川普（Donald Trump）去年年初與中國大陸簽訂的第一階段貿易協議，她表示，中國大陸必須履行協議承諾。華府會探索所有可能選項，推動中國大陸進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體間的公平競爭。

她指出，中國大陸成為極為強大的競爭者是因為政府直接干預經濟，但中方必須履行承諾，她會高度關注美中貿易協議的履行狀況。

對於議員質詢中國大陸在新疆自治區涉嫌強迫少數族裔勞動問題時，戴琪回應指出，若能獲得提名確認，檢視中國大陸在新疆強迫少數族裔勞動，將是她上任後的首要優先處理事項。（編輯：楊昭彥）1100304

(中央社)