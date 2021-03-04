美國國會警察局（USCP）今天表示，警局接獲情資指出，某民兵團體可能預謀在4日攻擊國會大廈。

路透社報導，國會警察局的聲明並提到，警方正和地方、州級和聯邦機構合作，以「阻止任何針對國會大廈的威脅」。

聲明表示：「我們嚴肅看待這份情資。」但警方未就這起威脅提供進一步細節。

聲明也指出，國會警察局已在國會大廈「大幅升級安全戒備」。但目前尚不清楚這些升級措施是為因應最新威脅，抑或是包含國會1月6日遇襲後已經採取的措施。

前總統川普（Donald Trump）雖於去年11月3日大選吞敗，但若干右翼陰謀論者宣稱，川普將於3月4日宣誓就職第2任期。

川普粉絲1月6日曾攻擊國會，干擾國會正式認證現任總統拜登（Joe Biden）勝選，事件造成包括1名員警在內共5人喪生。當局先前已表示，攻入國會的暴徒中有一些右翼極端分子。（譯者：楊昭彥）1100304

(中央社)