美國國務卿布林肯今天發表首場外交政策演說，將因應中國大陸挑戰列入8大優先工作。他表示，許多國家對美國構成嚴重挑戰，但僅有中國大陸有撼動現行國際體系的經濟、外交、軍事與科技實力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上任甫滿1個月，他今天在國務院大樓內發表上任後首場外交政策演說，為未來外交工作方向定調。

在長近30分鐘的演說中，布林肯一口氣列出8大優先工作事項，包括對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、強化全球衛生安全；改善經濟危機、建立更穩定且具包容性全球經濟；讓民主重新復甦；建立人道且有效的移民制度；重振與夥伴盟友關係；處理氣候危機、推動「綠色能源革命」；確保美國在科技領域領導地位。

布林肯所列的最後一項優先工作事項，是因應他口中所稱「21世紀最大地緣政治考驗」，亦即與中國大陸的關係。中國大陸是唯一被他列入優先工作的國家。

布林肯表示，許多國家都對美國構成嚴重挑戰，包括俄羅斯、伊朗及北韓，美國也有很多必須處理的嚴重危機，包含葉門、衣索比亞與緬甸危機，「但中國大陸帶來的挑戰不同」。

他解釋：「中國大陸是唯一具備足夠經濟、外交、軍事與科技實力，能嚴重挑戰現行穩定開放國際體系的國家，挑戰讓世界照我們所希望方式運轉、符合美國人民利益且反映他們價值的所有規則、價值與國際關係。」

布林肯說，美中關係會在該競爭時競爭，能合作時合作，必須敵對時敵對。其中共同點是美國都須從強而有力的立場應對中國大陸，而這要靠與夥伴盟友合作，而非貶低批評他們，因為眾人力量會讓北京更難以忽視。

此外，布林肯表示，美國應進行外交工作並參與國際組織，因為美國若退出，缺口就會被中國大陸填補。他強調，當新疆人權被侵犯、香港民主遭踐踏時，美國也應起身捍衛自身價值，「如果我們不這麼做，中國大陸會更加逍遙法外」。

他也主張，美國應投資國內勞工、企業與科技，堅持公平競爭，如此一來便能勝過任何國家。

美國總統拜登（Joe Biden）2月4日在國務院發表他首場外交政策演說時，也點名中國大陸、俄羅斯為主要威權挑戰，並誓言對抗中國大陸經濟濫權、侵略脅迫與攻擊人權等行徑。（編輯：楊昭彥）1100304

(中央社)