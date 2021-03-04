小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】拉警報 竹苗中全日減壓供水

限水不斷升級。中央水情會議昨開會，鑑於新竹、苗栗及台中水庫嚴重不足，決定即日起這三區自來水減壓時段從現行8小時擴大為全日24小時，為史上首見，顯見水情真的不樂觀！已近60年未舉辦的台中大甲媽祈雨法會，也預計在本周日上午於廟前廣場設壇，恭請媽祖普降甘露、化解旱象。

【2】閣揆保位戰 決戰828公投

放行萊豬、在藻礁區蓋第三天然氣接收站，是蘇貞昌就職閣揆以來最爭議的兩大政策。行政院既已決定寸土不讓，接下來，人民一旦依憲法賦予的「複決權」終止政策，就等於是對行政院長投下不信任票。屆時，蘇貞昌基於責任政治必然得請辭下台，否則將有違憲政體制的代議民主精神。

【3】藥物或對疫苗過敏者 建議暫緩

AZ疫苗昨抵台，但近日韓國卻傳出有2名男性在接種AZ疫苗後死亡的個案，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，將建議曾有藥物過敏反應、或是曾對疫苗產生嚴重過敏反應者暫緩接種。英國藥品和保健品管理局（MHRA）最新資料也顯示，AZ疫苗「絕大多數」不良反應都是在接種後不久出現，且不會引發「更嚴重或長期」的疾病。

【4】景氣37分創近10年新高 紅燈在望

國發會昨公布1月景氣燈號續亮代表「趨熱」的黃紅燈，綜合判斷分數較上月增加3分、升至37分，創2010年10月以來新高，景氣領先、同時指標持續上升；國發會經濟發展處長吳明蕙解讀，顯示國內經濟增溫，但未達景氣過熱的地步，經濟朝著健康方向發展，預期第1季有機會亮出代表景氣熱絡的「紅燈」訊號。

【5】高市衛局認定 罔腰遭戳破假懷孕 社維法函辦

變性網紅罔腰上個月18日在IG曝光超音波照片，自爆自己懷孕的好消息引發各界議論，甚至掀起子宮移植議題引發軒然大波；高市衛生局介入調查並於日前約談罔腰，最新調查結果出爐，認為她涉嫌散布謠言影響公共之安寧，交由警方依違反《社會秩序維護法》函送法辦，間接證實罔腰懷孕之說造假。

(中時新聞網)