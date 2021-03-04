台北市「生命勵樂活輔健會」（輔健會）專門針對身障者和高齡長輩，推廣手搖車，其實，協會創辦人陳奇峯（65歲）和妻子宋立榮（宋姊，65歲）兩人都是小兒麻痺患者，終生靠枴杖走路，因為不良於行，「跑步」成了他們遙不可及的心願，偶然機會中接觸手搖車，風馳電掣的感覺，讓夫妻倆當場感動痛哭，發願推廣，也因此幫助許多小兒麻痺患者的病友，快意追風。

宋姊回憶，她3歲罹患小兒麻痺，兩支枴杖就是她的腳，對於「跑步的滋味」十分好奇和嚮往，1次手搖車體驗，讓她知道甚麼是「速度感」，宋姊如同發現新大陸，也拉著同樣罹患小兒麻痺的醫生丈夫陳奇峯加入，宋姊甚至還許下心願，將手搖車推廣給行動不便的身障朋友們。

不少不良於行的病友在接觸手搖車後，才首次體會到「飆速」的快感。（圖／黃耀徵攝）

陳奇峯是腸胃科醫生，但因為身體不方便，長期以來都關心弱勢，在1998年創立「生命勵協會」，專門提供身障者就業服務，開設庇護商店等，10幾年來都投入公益，陳奇峯聽到老婆的「心願」，連個女兒都被拉去當志工。2012年，生命勵協會更名為「生命勵樂活輔健會」專門推廣手搖車，希望造福身障朋友以及雙腳行動不便的長輩，用手搖車走出戶外。

宋姊夫婦都是小兒麻痺患者，也認識許多年紀相仿的病友，由於手搖車是坐著運動，同時也是復健，可以訓練「肌力、肌耐力、心肺功能」，因此吸引一群同好。這群不良於行的夥伴騎上手搖車馳騁，快意十足，猶如「三太子騎上風火輪」，揮別先天或後天的阻礙，能「靠自己」行動自如，彌足珍貴。

輔健會創立以來持續推廣手搖車，在雙北多處河濱公園皆設置免費租借站，提供許多身障朋友及長輩使用，不過，去年12月中，協會辦公室卻因電線走火，造成資料全毀，損失慘重，但宋姊夫妻沒放棄，「看到他們騎車時露出的笑容，就是我的動力」。

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(中時新聞網)