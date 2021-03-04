3歲時罹患小兒痲痺，「生活勵樂活輔健會」祕書長宋立蓉（宋姊，65歲），從此得依靠枴杖「4隻腳」行走，從小到大，她最羨慕一般人能跑步自如，這也是她人生最大心願。2011年一次機會接觸手搖車，騎上車後她全速奔馳，終於能靠自己「跑」起來，宋姊心中既震撼又感動，忍不住邊騎邊掉淚。

2月初下午，位在6號水門內的民權高架橋下有3個彩繪貨櫃，旁邊就是寬闊空地，這裡是手搖車訓練專門基地，也是「生命勵樂活輔健會」（輔健會）的觀山自由車療癒樂園。人稱宋姊的輔健會秘書長宋立蓉正領著5名同樣是小兒麻痺的患者，進行例行練習前的暖身操。

因為手搖車運動，得靠著雙手轉動把手不斷往前，需要臂力和核心肌群力量，大家先是拉筋，接著伸展背部肌肉，熱身完畢，宋姊提醒後面夥伴「不併排、不超車、不超越領隊」，繞行河濱公園，進入常訓課程。眾人在陽光下馳騁河濱自行車道，看起來快意十足，猶如「三太子騎上風火輪」，不良於行的他們，能「靠自己」行動自如，彌足珍貴。

輔健會創辦人陳奇峯是腸胃科醫師，他認為手搖車運動能訓練肌力、肌耐力和心肺功能，很適合長輩。（圖／黃耀徵攝）

宋姊回憶，她3歲罹患小兒麻痺，從此雙腳萎縮，2支枴杖就是她的腳，患病前的走路、跑步的印象，早已遙遠模糊，「我唸中山女高時，體育課總一如往常的留在教室替同學看書包，我從窗戶往外看，同學在操場上跑步，當下，我好想知道『跑步的滋味是什麼』？」

對平常人來說最基本的「跑步」，對宋姊而言卻是份奢望，她表示從小到大，直到當了媽媽，甚至連兩個女兒都長大成人，宋姊最大的心願依舊「想知道甚麼是跑步」。

也許上天聽見她的聲音，2011年秋天，1名友人從美國購得1輛手搖車，宋姊馬上借來「騎」，「我還記得那天傍晚，眼前是夕陽，微風徐徐，我邊騎邊掉淚。」當時55歲的她第1次感受前進的「速度感」。宋姊1口氣騎了2公里，最後因手痠才停下休息，「用自己的力量，能『跑』這麼遠的距離，我好驕傲！」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)