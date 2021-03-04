手搖車類似自行車，靠著雙手轉動把手不斷往前，這種「坐著運動」也是種復健，很適合行動不便的身障朋友或長輩。專門推廣手搖車的「生活勵樂活輔健會」（輔健會）帶領伙伴走出戶外，以「運動旅遊」帶領大家全台走透透，母健會祕書長宋立蓉（宋姊，65歲）印象深刻的是2015年遠征大陸雲貴高原，丘陵地形加上每天騎百公里，雖然各個騎到臉色蒼白，但全員最終完成這場680公里挑戰。

輔健會為了讓成員走出戶外，親近大自然，強調「共融式運動旅遊」，也就是身障朋友利用手搖車運動遊歷各地，親友也跟著一塊旅行。最讓宋姊津津樂道的就是，2015年挑戰大陸雲貴高原，宋姊一行12人的隊伍，進行6天、總公里數680公里的挑戰，所有人最後一起完成這項紀錄。

「這挑戰如同不可能的任務」。為了參加活動，宋姊一行人出發前先在台灣花了3個月「備戰」，不過，這趟行程狀況連連，雲貴高原約2千到4千公尺屬於高海拔，1名團員抵達後先是得了高山症，其他人又水土不服，「食物太辣、太油，大家都拉肚子」。

此外，每天得騎上百公里，加上丘陵地形接連上坡下坡，讓大家很吃不消。「剛出門時同伴臉色紅潤像關公，但中午過後，大家就臉色發白，不過還是努力騎完行程。」

宋姊分享難忘經驗，也表示她們夫婦倆都是小兒麻痺患者，認識許多年紀相仿的病友，由於手搖車是坐著運動，同時也是復健，可以訓練「肌力、肌耐力、心肺功能」，因此吸引一群同好。而手搖車也造福許多包括腦麻、多重障礙等身障患者；不同種類的手搖車，能符合不同身障需求，也能讓身障朋友跟家屬，一起感受迎風快感。

「生活勵樂活輔健會」針對身障者和高齡長輩，推廣手搖車，在雙北河濱公園設免費租借站，9年來服務超過6萬人次。不過，去年12月中，協會辦公室卻因電線走火，造成資料全毀，損失慘重，但宋姊夫妻沒放棄，「看到他們騎車時露出的笑容，就是我的動力」。

嚴重脊椎側彎的慧珠姐曾苦於無法運動健身，直到接觸手搖車後，終於實現「能運動又能到處玩」的心願。（圖／黃耀徵攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)