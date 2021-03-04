台北市1名小兒麻痺患者阿志（60歲），因罹患小兒麻痺雙腿萎縮，一度只能在地上爬，但他騎上手搖車，如同三太子有了風火輪加持，阿志當下愛上這種奔馳風中的感覺，而手搖車也成了他和妻子慧珠姐（57歲）間的共同嗜好，夫妻倆每每跟著「生活勵樂活輔健會後」（輔健會）遊歷各地，騎手搖車能復健還能到處玩，讓他們生活增添許多陽光和歡樂。

輔健會推廣身障朋友，利用手搖車運動遊歷各地，親友也跟著一塊旅行，這就所謂的「共融式運動旅遊」。其中，國內環島旅行是每年重頭戲，行前有自行車教練指導，參加成員得進行1個月訓練，途中有修車組、隨行補給車、護隊成員騎乘自行車來回巡邏，確保車隊安全。一趟出遊，從成員到親友、隨行工作人員，少則30人多則百人，整支隊伍浩浩蕩蕩，總引來路人側目。

環台之旅成員之一慧珠姐，曾參加為期9天起跳的環台行2次，但她苦於嚴重脊椎側彎，平常有手麻、腳麻、胸悶等毛病，想運動健身，嘗試游泳卻隔天全身痛到爬不起來，3年前她騎上手搖車後，去了更多地方「騎手搖車能運動又能到處玩，超棒！」

去年輔健會舉行金門之旅，由於是當地第一次出現手搖車，甚至一度引來許多居民好奇圍觀。（圖／讀者提供）

慧珠姐的丈夫阿志目前也加入輔健會，手搖車成了夫妻倆共同興趣，因為阿志大腿萎縮嚴重，騎手搖車得用束帶固定褲管，避免褲子被輪胎捲進去。「我以前都在地上爬，直到上小學才用拐杖走路，現在我最愛奔馳在風中的感覺！」

最讓阿志印象深刻的是去年的金門5天4夜旅行，手搖車還特別裝入貨櫃以輪船載運過去，「金門第1次出現手搖車，我們好像明星一樣，很多民眾都好奇圍觀」。

強調走出戶外，迎向陽光，輔建慧表示手搖車是坐著運動，同時也是復健，可以訓練「肌力、肌耐力、心肺功能」，吸引許多如同阿志一樣的小兒麻痺病友。而手搖車也造福許多包括腦麻、多重障礙等身障患者；不同種類的手搖車，能符合不同身障需求，也能讓身障朋友跟家屬，一起感受迎風快感。

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(中時新聞網)