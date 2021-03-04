癌症蟬聯38年國人死因之首，平均每4分31秒就有人罹癌，當周遭越來越多人罹癌時，甚至親友紛紛中鏢時，不禁讓人恐懼「下一個會不會是我？」事實上，若家族基因中有致病性的突變，就會猶如詛咒般一代傳一代，研究發現罹癌機率將暴增20倍！

30多歲的黃先生(化名)因為時常昏倒、低血糖而就醫，經診斷後為第一型多發性內分泌腫瘤中的胰臟神經內分泌腫瘤，包括蘋果Apple創辦人賈伯斯、藝人馬如龍都患有神經內分泌腫瘤這個癌症，最後都不幸過世。

蘋果創辦人賈伯斯、藝人馬如龍都罹患名為「神經內分泌腫瘤」的癌症，最後不幸辭世。（圖／報系資料庫）

收治黃先生的林口長庚一般外科系系主任葉俊男醫師表示，黃先生發病不久之後，弟弟、妹妹也陸續發病。「後來發現黃先生的父親也患病，第一代、第二代都已罹癌，這讓我們懷疑家族有遺傳性癌症，便對黃先生的一對子女進行基因檢測。」

葉俊男表示，第一型多發性內分泌腫瘤是MEN1基因突變所導致，基因檢測結果發現黃先生年僅19歲、15歲的兒女同樣帶有突變基因，雖然尚未發病，但目前每半年就要進行抽血、電腦斷層的定期檢查，一發現腫瘤就要及早治療。

醫師葉俊男表示，遺傳性癌症基因的致病性是確定的，猶如命中注定。（圖／葉俊男醫師提供）

「每個人都有23對染色體，每對染色體中，都從雙親遺傳下來而帶有獨特基因特徵，如果這個神經內分泌腫特徵突變進而會影響DNA修復功能，就容易產生異常細胞而罹癌。」葉俊男說，遺傳性癌症大約佔一些癌症5~10%，雖然機率小，卻確定有罹癌風險。

舉例來說，吸菸是許多癌症的危險因子之一，但只能判斷具有相關性，並非吸菸就一定會罹癌，「但若帶有遺傳基因，幾乎就是命中注定罹癌風險高，罹癌機率是一般人的20倍！」

（《周刊王》提醒您，抽菸有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

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(中時新聞網)