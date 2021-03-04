安潔莉娜裘莉發現自己遺傳BRCA1基因的突變之後，便預防性切除乳房、輸卵管及卵巢。中國附醫乳房外科鄭伃書醫師說，就算安潔莉娜裘莉如此「超前部署」，但也不過是將原本85%的乳癌機率，降低到一般人的10%機率，「還是可能會罹癌！」所以還是要定期篩檢追蹤。

好萊塢女星安潔莉娜裘莉發現自己遺傳BRCA1基因突變後，選擇預防性切除乳房、輸卵管、卵巢。（圖／Celine提供）

常見的遺傳性癌症類型有乳癌、大腸癌、卵巢癌、子宮內膜癌、多發性內分泌腫瘤等，根據美國臨床腫瘤醫學會，遺傳性癌症的定義是單基因發生致病性突變，例如BRCA1基因、MEN1基因突變等。

至於常聽到的癌症家族史，則不屬於遺傳性癌症，可能一部分是先天基因遺傳，同時又與後天環境因子交互作用而形成，雖然可作為罹癌的危險因子，但較不確定，風險也相對較低。

每個人都有23對染色體，其中都有遺傳自雙親的獨特特徵，但有缺陷也不代表一定會致病，須由醫師進一步判斷。（圖／123RF）

不過，安潔莉娜裘莉的例子依舊影響許多乳癌患者的決定，鄭伃書說，臨床上有一些乳癌患者原本不需要切除乳房，但因為恐懼復發，所以希望進一步做乳房全切手術。「站在醫師的角度，實在很難告訴患者不需要全切，這時候就可以建議她做一下基因檢測，從科學數據上來分析是否需要。」鄭伃書說，這也是精準醫學的好處，可以減少患者不必要的恐懼。

林口長庚一般外科系系主任葉俊男醫師說表示，基因檢測能了解自身健康風險，如果確認有遺傳性基因，可以提早預防或是安排相關保險與財務規劃，但就算確認不具遺傳性癌症基因，也不能掉以輕心，畢竟一個人罹癌除了先天基因的因素之外，後天的環境、飲食習慣也都極為相關，所以仍然需要定期篩檢、健檢。

基因檢測無異常者，並不代表一定健康，還是要靠運動等良好生活習慣，來降低罹癌風險。（圖／林士傑攝）

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(中時新聞網)