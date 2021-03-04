降於商周時代的中路財神，黑面濃鬚、手持鐵鞭，以黑虎為坐騎。相傳祂能夠伏妖降魔，又會招財利市，被外界尊為「武財神」。受元始天尊封為36天官之首，統領35天官迎祥納福，又與「招寶天尊蕭升」、「納珍天尊曹寶」、「招財使者陳九公」和「利市仙官姚少司」等4名部屬，合稱「五路財神」。

陳美雲表示，趙公明為五路財神之首，執掌眾生財運。（圖／馬景平攝）

中路財神聖誕是每年農曆3月15日（國曆今年4月26日），台北松山「霞海城隍廟」祕書陳美雲表示，中路財神為商朝武官「趙公明」，在小說《封神演義》中也稱「趙光明」或「趙玄壇」。

商朝末期，紂王暴虐無道，周文王遂聯合各方諸侯伐紂，並拜姜子牙為主帥。趙公明受託帶弟子助紂戰周，途中遇上一頭神猛黑虎，施法將黑虎納為坐騎，由於趙公明法力高強，姜子牙麾下將領接連敗陣，最後姜子牙以「釘頭七箭書」之術，將趙公明詛咒而亡。

手摸金元寶是財神廟的習俗，助信眾財運亨通。（圖／翻攝自網路）

元始天尊嘉其忠勇，命姜子牙封趙公明為「金龍如意正一龍虎玄壇真君」，統帥「招寶天尊蕭升」、「納珍天尊曹寶」、「招財使者陳九公」和「利市仙官姚少司」四位神仙，執掌眾生財運。民間認為這四大神祇皆有招財進寶的法力，故與趙公明合稱「五路財神」，希望祂們為信徒帶來東、西、南、北與中央五個方位的財運，並尊趙公明為「武財神」。

台北松山霞海城隍廟的中路財神遠近馳名，許多商家或業務員都會來此參拜。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)