有二百年歷史的霞海城隍廟，大殿主神即供奉以中路財神為首的五路財神，「武財神真的靈驗！許多信眾都慕名而來。」義工許光任言之鑿鑿地說，民國93年有信徒因股票被套牢苦惱多時，拜了武財神後，順手抓了一小撮武財神的鬍鬚隨身攜帶，接連幾天股票由黑翻紅，此事在股票界傳開後，許多股票族紛紛來此求財，順道偷拔武財神的鬍鬚，讓廟方頭痛不已。正月初五迎財神，更可看到許多公司行號全員出動參拜的盛況。

曾有信眾為求財源廣進，偷拔中路財神的鬍鬚並隨身攜帶。（圖／馬景平攝）

在偏龕的虎爺，民間尊稱「黑虎將軍」，許光任表示，虎爺跟隨武財神雲遊四海，也學習到招財能力，虎爺面前會擺放裝著水和錢的小碗，誠心祭拜後，就能將自已的錢與虎爺的水錢交換，據說能招來財運。許光任笑說：「去年有位賣保險的小姐，接到大訂單後，特別做了一套衣服來向虎爺還願。」

求得廟內的招財龍幣，據說可以加強財運。（圖／馬景平攝）

供品方面，陳美雲指出，武財神喜好甜食，虎爺則以生雞蛋和生肉為主，「來財神殿一定要摸元寶，才能年年好，最後將手插進口袋中，就能『好運連綿，財源滾滾』。」

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(中時新聞網)