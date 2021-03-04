經濟部連日來製圖說明有關大潭藻礁爭議。（圖／摘自經濟部臉書）

「珍愛藻礁公投」連署已跨越35萬份安全門檻，從每天僅百份的連署書，到天天破萬份，國民黨主席江啟臣昨（3）日在臉書表示，民進黨從一開始忽視，到經濟部5天製作18張哏圖，最後民進黨改口稱「願意談」，從中也看出三個總統蔡英文處理民意的態度。

一開始每天僅百份連署書時，江啟臣表示，民進黨選擇忽視，到每天近萬份連署書時，民進黨政府全黨動員，經濟部5天就製作18張哏圖指責環保團體，以政府之力意圖沒收人民公投，到現在確定突破門檻，民進黨政府開始改口，表示願意談，要辦座談會、辦類公聽會。

江啟臣質疑，民進黨什麼時候不能談？為何一直撐到公投門檻達標才要與人民談？連署過程中全力打壓，連署過了才表達願意對話，這種作法如何自居是「最會溝通的政府」

中選會主委李進勇2日受訪時表示，每增加一項公投案，預估需1.8億元，所費不貲。對此，江啟臣提醒民進黨政府，不論是國民黨近期推動的「食安公投」與「綁大選公投」，到環保團體推動的「藻礁公投」，只要民進黨順從民意所趨，一案公投都不需要辦，就是因為民進黨政府與民意項背，才讓人民忙個不停的連署公投，且國民黨推動的「綁大選公投」，就是讓公投與大選合併辦理，是最省錢的方式。

江啟臣強調，人民的意志永遠是國民黨最優先考量，公投成案賦予人民終局的決定權，為執政黨的施政僵局解套，決定國家未來的方向，因此今年8月28日，「我們不要讓民進黨笑，讓民意哭，勇敢站出來表達人民的意志。」

藻礁公投連署突破目標！8/28站出來投票，決定國家未來！ 昨日， 珍愛桃園藻礁 宣布達到３５萬預設的連署目標，令人振奮。從每天僅百份的連署書，到天天破萬份，我們看見了三個蔡英文處理民意的態度。 環保團體一開始，每天僅百份連署書時，民進黨... 由江啟臣發佈於 2021年3月3日 星期三

(中時新聞網)