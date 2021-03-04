韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)董事會通過2020年合併財報，第四季營收5.11億元、稅後淨利0.56億元、每股盈餘（EPS）2.53元，齊創歷史次高。合計全年合併營收18.05億元、稅後淨利2.3億元，每股盈餘達10.29元，創下齊創新高的「3高」佳績。

豆府董事會通過股利分派案，決議配發每股現金股利9元，盈餘配發率達87.46％，雙創歷史新高。以3日收盤價178元計算，現金殖利率達約5.06％。公司訂3月25日除息交易、4月19日發放現金股利，並於5月25日召開股東常會。

豆府第四季合併營收創5.11億元次高，僅季減1.77％、年增達37.63％。毛利率54.6％、營益率13.69％，低於第三季55.6％、16.32％，優於前年同期52.57％、10.57％。歸屬母公司稅後淨利0.56億元，雖季減31.85％、仍年增達83.83％，每股盈餘2.53元，雙創歷史次高。

合計豆府去年合併營收創18.05億元新高、年增達29.43％。毛利率54.54％、營益率13.8％，優於前年53.56％、11.73％。歸屬母公司稅後淨利2.3億元、年增達77.43％，每股盈餘達10.29元、賺逾1股本，亦雙創歷史新高。

豆府表示，去年雖受新冠肺炎疫情影響，在疫情嚴峻的3～4月營收受到較大影響，但隨著國內疫情獲得有效控制，且受惠國人無法出國消費，防疫措施鬆綁後湧現的報復性消費，使豆府各門市營運成績亮麗。

同時，豆府去年在疫情逆風下仍積極展店，新展3家「涓豆腐」、2家「北村豆腐家」、1家「韓姜熙的小廚房」、8家「飛機河粉」，以及主打高檔韓式燒肉的新品牌「姜滿堂」，合計新展達15家，展店效應亦為集團業績挹注強勁成長動能。

豆府目前全台共57家店，包括「涓豆腐」21家、「北村豆腐家」12家、「銅盤」4家、「韓姜熙的小廚房」8家、「飛機河粉」11家、「姜滿堂」1家。展望今年，集團將維持穩健展店步調，並積極評估拓展其他異國料理，預期營運成長動能無虞。

(時報資訊)