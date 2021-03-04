京城銀(2809)雖因春節因素計息天數較少，2021年2月自結稅後淨利5.05億元，月減16.23％、年增12.63％，每股盈餘（EPS）0.45元，均創同期次高。累計前2月稅後淨利11.08億元、年增達24.96％，每股盈餘0.99元。

京城銀公布2月自結淨收益7.51億元，月減15.37％、年減8.54％。不過，稅前獲利5.72億元，雖月減15.92％、仍年增12.44％，稅後淨利5.05億元，月減16.23％、年增12.63％，稅前每股盈餘0.51元、稅後每股盈餘0.45元，均創同期次高。

其中，京城銀2月自結利息淨收益4.43億元，月減4.77％、仍年增9.86％。手續費淨收益1.73億元，月增達25.78％、年增達32.32％。其他收益1.34億元，月減達52.73％、年減達53.15％，主要受到匯損明顯擴大拖累。

累計京城銀前2月自結合併淨收益16.38億元、年增5.18％，稅前獲利12.53億元、年增達23.66％，稅後淨利11.08億元、年增達24.96％，稅前每股盈餘1.12元、稅後每股盈餘0.99元，優於去年同期0.9元、0.79元。

其中，京城銀前2月自結利息淨收益9.08億元、年增達11.52％，手續費淨收益3.11億元、年減0.08％，其他收益4.18億元、年減2.99％，主因持有金融資產帳面價值雖年增達77.66％，但匯兌較去年同期明顯由盈轉虧所致。

京城銀表示，2月因春節因素計息天數較少，使利息淨收益 較1月小幅下滑，仍較去年同期顯著成長，手續費淨收益亦繳出雙位數「雙升」強勁成長。台灣總體經濟表現持續強勁，1月出口342.7億美元、年增達36.8％，進口280.8億美元、年增近3城，雙創歷史新高。

從另一面向觀察，京城銀指出，央行去年4月啟動因應新冠肺炎疫情的中小企業紓困貸款專案，最新統計顯示今年1月核貸金額大幅下降至104.6億元，為排除開辦當月的新低紀錄，顯示受疫情衝擊的國內企業多已獲得支援。

整體而言，京城銀預期今年整體銀行業應能伴隨台灣經濟穩步成長，無論在任何的外部環境下，京城銀首重維持資產品質。截至2月底，京城銀逾放比0.02％、逾放覆蓋率9631.39％、放款覆蓋率1.57％，均維持高水準表現。

展望今年營運，京城銀董事長戴誠志先前法說時認為，雖仍須觀察疫情及貨幣2大關鍵因素，但對京城銀今年放款成長動能維持審慎樂觀，預期仍有足夠成長空間，資產品質亦可維持穩健水準，將在維持資產品質前提下追求成長。

(時報資訊)