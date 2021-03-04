最強廚房！一名網友分享一家菜色超豐富的自助餐店，80道菜在店內中一字排開，各式各樣的蔬菜、小菜以及肉類，讓人看了差點流口水，也忍不住陷入選擇困難，貼文引起網友討論，這根本是滿漢全席吧？有選擇障礙的人會再店裡面哭泣，也有網友讚嘆如果住在這家店附近，根本就不用自己煮了，菜色看起來也太豐富了。

路邊自助餐驚見80道菜在餐檯上排開，豐富菜色讓網友看呆直呼，根本是滿漢全席。（圖／翻攝自路上觀察學院）

一名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》中分享，新莊區路邊驚見超過80道菜的最強自助餐！從照片中可見，餐檯上放著各式各樣的蔬菜，還有多樣化的主餐，像是超級大的炸雞腿、水煮肉、排骨等一應俱全，選擇眾多且看上去都沒有重複的樣子，讓人看得眼花撩亂，忍不住選擇困難。

豐富的菜色引起網友討論，「滿漢全席自助吧」、「無下箸處的現代版本，菜太多不知如何下手」、「好像很讚，但選擇困難症會更嚴重啊」、「這兩年全世界大概只剩下台灣和一些少數國家可以這樣賣自助餐了」、「滿漢全席的概念」、「這張照片害我肚子叫了兩聲」、「有選擇障礙的人會跪在那裡哭吧！」

許多網友看完直呼，「這家不錯吃」、「半夜都還在開，而且一樣多人」、「這家我超愛，去了都想要夾2盤」、「這間每次都滿滿的人潮」。但也有人說，菜色很多很吸引人，但在新冠疫情之下還是有點怕怕的，而且有人穿著雨衣、安全帽就直接夾菜，這樣在拿取位置靠中間的餐點時，身上的雨水和灰塵恐不小心掉入餐點之中。

(中時新聞網)