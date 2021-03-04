大陸海關總署日前宣布，台灣鳳梨中檢出「檢疫性有害生物」，若傳入將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅，因此自3月1日起暫停進口。港媒報導，香港漁農自然護理署表示，會密切留意有關情況，若植物貨櫃發現帶有病蟲害，漁護署會拒絕有關貨櫃入境、下令進行除害處理或銷毀貨櫃。

農委會證實，近年確曾接獲陸方通報，台灣進口的鳳梨中發現介殼蟲。介殼蟲會吸取汁液危害觀賞植物，並可能排出蜜露，造成煙煤病，使植物葉片不能進行光合作用；受害嚴重的植株，樹勢衰退，最後全株枯死。

《香港01》就事件向香港漁農自然護理署查詢，漁護署3日回覆，會密切留意有關情況，若植物貨櫃發現帶有病蟲害，漁護署會拒絕有關貨櫃入境、指令進行除害處理或銷毀貨櫃。

香港漁護署指出，根據《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》（第207章）（《條例》），進口供食用的水果（包括鳳梨）到香港的人士不需要向該署申領《條例》下的植物進口證，貨櫃入境時亦無須附有由出囗地發出的植物檢疫證明書。

香港漁護署還說，「然而，植物貨櫃如發現帶有病蟲害，本署會拒絕有關貨櫃入境、指令進行除害處理或銷毀貨櫃。本署會密切留意有關情況。」

香港食環署食物安全中心3日也回覆《香港01》查詢指，食安中心透過恆常食物監測計畫，從進口、批發及零售層面抽取食物樣本（包括水果及其製品）作化學及微生物測試，確保食物符合本港法例規定和適宜供人食用。

由2018至2020年期間，食安中心共抽取了超過16400個水果及其製品樣本（當中包括來自台灣的鳳梨及其製品）進行化學及微生物測試，整體合格率超過99.8％。而所有鳳梨樣本均通過檢測。

食安中心表示，該中心注意到有關報導，理解大陸相關措施主要是為了保障農業的生產和生態安全，而非涉及食物安全。

另外，《香港01》稍早前向香港海關進行查詢。海關表示，海關一向會依據法例處理進口貨物的清關事宜。

(中時 )