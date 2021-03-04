國民黨主席七月將進行改選，中廣董事長趙少康、黨主席江啟臣皆表態有意願參選黨主席，黨籍台北市議員秦慧珠就對此分析，據她了解，目前黨內中常委多半傾向不支持為趙少康修改規定，所以趙幾乎不可能參選黨主席。此外，她也評估，國民黨之後若真能團結，除現有14執政縣市，是有望拿下含台北市、基隆市、新竹市在內等17個縣市的。

秦慧珠2日在臉書貼文表示，2022九合一選舉是國民黨很重要的一場戰役，目前國民黨在14個縣市執政，縣市長都很努力，執政成績並不差，包括新北、新竹縣、台中、彰化、嘉義市、雲林、東部的宜蘭、花蓮、台東，外島的澎湖、金門、連江，每個人都有極大機會連任。在已連任兩屆需推新人的「苗栗、南投」，本來就藍大於綠，只要推出適當的人，而且派系團結，要當選並不難。

國民黨台北市議員秦慧珠。(圖/本報資料照，張穎齊攝)

對於目前在野的「台北市、基隆市、新竹市」，秦慧珠分析，目前藍軍的基本盤並不差，其實仍有贏面，若能保住現有的14席縣市首長，再外加1～3席，不是不可能。而縣市首長選得好，母雞帶小雞，連帶議員也可以選得漂亮；議員席次不減，議長也可以保持過半局面。

但她也指出，讓藍軍明年勝選的前提是，7月改選後的黨主席，要有能提升國民黨的形象和好感度的責任，以目前的民調而言，國民黨的支持度、好感度都落後民進黨，這部分不是黨主席一個人的責任，大家都有責任，每個人都要少說奇怪的話，少做奇怪的事，至少不惹人討厭是最基本的。在這種情況下，朱立倫如果還畏首畏尾不出來參選，會讓支持者失望。

此外，秦慧珠說，據她私下探詢的結果，卡住趙少康的一年條款，中常委多半傾向不支持為趙少康或任何個人修改規定，至於朱立倫、和前高雄市長韓國瑜是否會宣布參選黨主席？她認為，以兩人目前啟動「公益之旅」的動作研判，都有可能。她也提到，自己今年初曾和朱立倫有個三人的小型餐敘，當時有鼓勵朱出來選黨主席，但不是已打定主意黨主席一役只支持朱，只是希望有更多的好人選站出來參選黨主席。

2022國民黨主席的風險 趙少康、江啟臣宣布參選黨主席，韓國瑜、朱立倫啟動「公益之旅」，國民黨內的重量級人物最近都有動作。 ... 由台北市議員秦慧珠發佈於 2021年3月2日 星期二

(中時新聞網)