日本桌球天后福原愛和江宏傑驚傳協議離婚，日媒更加碼曝光她疑似背著江宏傑與一位高帥男在橫濱約會的照片，讓這段4年婚姻岌岌可危，如今更傳出福原愛在這段婚姻中，不僅曾壓力大到異常出血，當年兩人在迪士尼舉辦婚禮時，差點被江宏傑放鳥，還是讓她哭著求江宏傑現身。

根據日本《週刊文春》報導，福原愛懷第一胎時孕吐非常嚴重，一天甚至多達７次，不過江宏傑並未體諒，反而責怪她「會沒有營養」，等到孕吐好轉開始能吃東西時，則又表示會胖要控制飲食，讓福原愛將孕期間的種種不適，歸咎於自己賀爾蒙失調，生下孩子後，育兒方式更是被江宏傑不斷挑毛病，甚至會用難聽字眼罵她，讓她壓力一度大到常在非月經期間出現「異常出血」等症狀。

不過最誇張的，這段被外界譽為「王子與公主」的童話故事，傳出當年兩人於迪士尼舉辦婚禮時，就出現了不為人知的插曲，據悉，婚禮前一晚，江宏傑竟以「肩膀痛」為理由表示不想出席，讓福原愛難過到哭著求江宏傑現身，一度差點慘遭放鳥，不過對於此傳聞雙方皆未回應是否屬實。

對於兩人被爆其實早已婚離，江宏傑所屬的華研國際表示：「兩人沒有離婚，小傑不認識與小愛出遊的男子」，更強調現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧，疑似駁斥婚姻觸礁一事。

(中時新聞網)