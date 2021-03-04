【中天午報精華】20210303 桃色風暴後首露面!丁允恭偕新婚妻出庭 怒嗆監院:調查不實

前總統府發言人丁允恭遭彈劾任職高雄市新聞局長時，與記者Y女在辦公室嘿咻且事後還騷擾對方，丁男3日在妻子蔣婕妤陪同下到懲戒法院接受訊問。蔣婕妤表示說夫妻2人不能接受性騷擾的指控，更嗆該女主動提供媒體床照，到底誰才是性騷擾？對此，Y女發聲明表示，她祝福丁先生婚姻，希望他們展開新生活，別為製造話題，胡亂攻擊她。

丁允恭3日在妻子蔣婕妤陪同下到懲戒法院接受訊問，他對上班時間做「不宜行為」表示道歉，但否認性騷擾，庭末審判長諭知3月24日宣判。

而丁妻蔣婕妤更捍衛丈夫，表示夫妻2人不能接受性騷擾的指控，丁在臉書貼的是他與Y女在餐廳公開場合的合照，「這怎麼會是性騷擾」，更嗆Y女主動提供媒體床照，到底誰才是性騷擾？

據《鏡週刊》報導，Y女發出聲明指出，對丁先生和太太大動作作為覺得很遺憾，但希望他們不要陷入情緒太久，能重新振作，開始新生活，她也祝福兩人的婚姻。

至於性騷擾一事，Y女表示這是監院判定的，她並沒有決定權，且丁先生提出來諸多反駁，其實與他真正被判定性騷擾的原因無關。

Y女說現在自己已展開新生活、新目標，希望丁先生和他太太不要打擾她，更不要為了製造話題，胡亂攻擊她。

(中時新聞網)