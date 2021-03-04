前幕僚稱遭梅根霸凌

就在梅根和哈利王子滿心委屈，自覺受到王室不公平對待，接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的掀底式90分鐘專訪7日即將播出前，自稱遭霸凌的王室前幕僚也有話要說。

據《泰晤士報》（The Times）和CNN新聞網3日報導，梅根在肯辛頓宮（Kensington Palace）時期最親近的幕僚透露，薩塞克斯公爵夫人在擔任王室工作成員的那兩年十分強勢，除了不斷抱怨，趕走兩名私人助理外，還讓第3名幕僚喪失自信。而他們希望，能在梅根一面倒的專訪播出前，能釐清真相，說出自己的親身遭遇。

消息傳出後，白金漢宮（Buckingham Palace）周三說，將對這些指控進行調查。《每日郵報》（Daily Mail）3日指出，王室從未要成員為特定的事件承擔責任，而表明要調查，對梅根精心營造的受害者形象給了一記重擊。此外，這也顯示，女王對孫子哈利的忍耐已到了臨界點。

《泰晤士報》（The Times）記者羅歐（Valentine Low）說明，梅根前幕僚向他爆料，說曾受薩塞克斯公爵夫人霸凌的經過。

不過，梅根夫婦的發言人直指，白金漢宮利用媒體，散播不實的謊言，而薩塞克斯公爵夫人是抹黑行動的受害者，並說她對這人身攻擊感到難過。

而據《太陽報》（THE SUN）3日報導，這些前幕僚說，他們擔心，梅根夫婦在專訪中會掩蓋真相，自說自話。他們說，梅根最資深的幕僚，也就是時任新聞秘書的柯諾夫（Jason Knauf）2018年10月曾提出霸凌申訴。可是舉行了聽證會後，哈利懇請他不要繼續申訴，並在要求下，正式要王室多保護梅根的幕僚。可是梅根夫妻的律師全盤否認，說哈利從未和柯諾夫會面，也不會干預幕僚問題。

而這些前幕僚說，在梅根的霸凌下，他們「怕得發抖」。據說王室要梅根夫婦好好對待員工，可是梅根卻回答：「溺愛人不是我的職責。」而有些人在梅根刁難的要求下，只能暗自流淚，但梅根都否認了這些指控。據說梅根和幕僚為了送到肯辛頓宮的免費設計師服飾，而爆發激烈爭執，幕僚訴她，保有這些服飾違反王室規範。

至於英國名嘴摩根（Piers Morgan）則說，在霸凌申訴曝光後，梅根和哈利終於露出真面目，也該結束「沒完沒了的受害者哭訴旅程」，並拿下虛偽的光環。

梅根哈利接受大爆料式專訪

(中時新聞網)