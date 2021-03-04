週三美債殖利率再度攀升，科技股因估值過高擔憂而暴跌，費半指數跌逾3%，跌破3000大關，終場美股四大指數跌幅介於-0.39~-3.11%。蘋果-2.45%、特斯拉-4.84%、美光-2.17%、台積電ADR-2.47%、聯電ADR-3.72%、日月光ADR+0.80%。

雖美股週二下跌，但週三盤前美股期貨上漲，台指期也漲，週三台股以上漲45.44點的15992.32點開出，拉高到16039.16點後，在IC設計、半導體等類股走跌下指數震盪走低翻黑，一度跌破20日線，所幸20日線之下低接買盤進場，守住20日線並展開反彈，隨後傳出首批AZ疫苗運抵台灣，激勵指數走高，終場加權指數以上漲264.85點的16,211.73點作收，漲幅1.66%，成交量3,045.51億元。三大法人合計買超205.07億元：外資買超141.07億元、投信買超3.7億元、自營商買超60.3億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，反彈仍需持續量增才有利指數上漲挑戰前高。

（2）、均線：突破5日線，短線轉強，將挑戰10日線，持續回補2/26在16190~16322點的空方缺口。

（3）、技術指標：日KD在2/26出現死亡交叉，週三K、D開口縮小，留意黃金交叉何時出現。

週三櫃買指數開高震盪，收在194.1點，漲0.70%，將挑戰5日線與10日線壓力。

觀盤重點，週三台股回測20日線有撐，反彈突破5日線轉強，將挑戰10日線，並回補2/26在16190~16322點的缺口，留意是否補量上攻。

(時報資訊)