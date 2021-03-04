刑事局指紋科警務正黎添來，昨日（3）中午在旅館開毒趴，被員警假扮的網友逮住，當場人贓俱獲，身上搜出安非他命；諷刺的是，黎男在2008年曾被總統表揚為「反毒有功人士」，博士論文也與毒品相關；他坦承用手機交友軟體約網友開房間，但軟體上聊天訊息早已刪除，不記得毒品來源者；刑事局已將黎記兩大過免職。

據悉，黎添來攻讀博士的論文題目與安非他命等毒品有關，一度被刑事局列入「反毒有功人士」，他昨日中午休假外出期間，涉嫌上網揪毒趴，被警方喬裝成網友，當場人贓俱獲，在他身上查獲二級毒品安非他命，進而清查他的身分時，才驚覺他不但是「自己人」，而且還是警階2線3星的刑事局警務正。

刑事局指紋科警務正黎添來開毒趴遭逮，昨晚步出地檢署時快跑離開。（圖／翻攝自中天新聞直播影片）

黎添來坦承，他利用手機的交友APP約了吸毒的同好一起開房間，他昨日到了旅館後先施打了安非他命，在房內等其他人到來；他說早已經不記得毒品的來源，因為該交友APP有特殊機制，一旦對方取消配對，先前聊天的訊息就會自動刪除；目前台北地檢署檢察官訊後已將他請回，並限制住居。

警方表示，黎員52歲，警察大學60期鑑識系畢業，負責指紋鑑定業務，與毒品查辦工作無涉，黎員因先前上班紀律不佳， 2014年底由鑑識科股長調整至生物科，但考核不佳無法勝任，2019年再調整到指紋科非主管職務警務正。刑事局長黃嘉祿對黎員不法行為深表痛心，除已立即召開考績會予以記二大過免職，並將追究相關人員考監責任，以端正風紀。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)