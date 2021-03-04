國民黨立委呂玉玲翻出總統蔡英文去年3月3日舊聞，痛批台灣鳳梨外銷澳洲，其實僅賣了新台幣13萬元。（圖／取自呂玉玲臉書）

大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，揭示了台灣農產在蔡政府執政下仍重度仰賴大陸市場。國民黨立委呂玉玲翻出總統蔡英文去年3月曾發文宣布，鳳梨將突破檢疫與運輸的障礙賣到澳洲，證明政府「不把雞蛋都放在同一個籃子裡」的方向是正確的；呂引用農委會數據直言，去年賣給澳洲僅新台幣13萬，「請蔡總統及行政團隊多加油」。

蔡英文去年3月3日在臉書發文宣布：「大突破！台灣鳳梨、萵苣成功再開拓外銷市場！」內文指出，政府已把台灣的芭樂賣到美國，雖國內正在防疫，但台灣農產品外銷工作仍未停止，因為在突破檢疫的障礙與長途運輸的限制下，已確定要把鳳梨賣到澳洲、萵苣賣到了沙烏地阿拉伯，柑橘也持續外銷到了香港、新加坡、馬來西亞及加拿大等地。

蔡英文當時在文中，特別感謝了行政院農業委員會、地方政府團隊與台灣農民的努力，強調外銷成果證明了蔡政府過去四年，加強農產品外銷、開拓全世界市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡的方向正確。

呂玉玲2日則在臉書發文痛批，去年3月蔡英文在臉書上風風光光的告訴大家，我們可以賣鳳梨鮮果到澳洲了，但翻出農委會的進出口數據，去年3月到今年1月為止，賣給澳洲總共只有新台幣13萬元，同期出口大陸的鳳梨鮮果大約新台幣46億元，是出口澳洲的數萬倍。

對此，呂玉玲諷刺道：「請蔡總統及行政團隊多加油，把政策大內宣的心力，再多分一些給農民和世界各國，不要鳳梨沒法出口，就先想著讓台灣人自己吃！」

(中時新聞網)