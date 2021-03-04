澎湃新聞網4日報導，國際原子能機構（IAEA）官網日前更新管理團隊頁面顯示，來自大陸的國家核安全局前局長劉華，已正式上任國際原子能機構副祕書長，他同時擔任該機構技術合作司（Technical Cooperation）司長。

報導指出，劉華在核科學和輻射防護領域擁有超過30年經驗。現年61歲的劉華於1982年從國防科學技術大學核輻射物理專業本科畢業，1987年中國原子能科學研究院輻射防護與核安全專業碩士研究生畢業。1982年8月參加工作後，先後在核工業部九院、國家核安全局、中國駐美大使館、國家科委核安全中心工作，歷任國家核安全局主任科員，中國駐美使館二等祕書，國家科委核安全中心副處長、處長，1999年1月任環保總局核安全中心副主任，2001年7月任核安全管理司副司長，2007年4月任核安全管理司司長，2011年11月任核設施安全監管司司長，2013年5月任環境保護部核安全總工程師。

2016年12月起，劉華出任前環境保護部（2018年的機構改革中組建為生態環境部）副部長、黨組成員、國家核安全局局長。

國際原子能機構成立於1957年，是原子能領域的政府間科學技術合作組織，使命在於防止核擴散和促進核能和平利用，現有172個成員國，總部位於奧地利首都維也納。1984年1月，中國正式加入國際原子能機構。長期以來，中國參與了該機構的一些國際公約的制定工作，並與該機構署了一系列公約和協定，在和平、安全和可靠地利用核能等方面開展了多方面的合作。

報導稱，值得一提的是，劉華是近30年來第三位出任國際原子能機構副祕書長並分管技術合作事務的中國人。他接替的楊大助，於2015年至2021年擔任上述職務。

楊大助畢業於北京清華大學，曾擔任中國國家原子能機構國際合作司司長，中國常駐國際原子能機構代表團副代表、公使銜參贊。2015年7月正式上任國際原子能機構副祕書長之前，楊大助先後擔任該機構技術合作司亞太處處長（2009-2012）和非洲處處長（2012-2015）。

更早之前，資深核能專家、中國核動力研究設計院前院長錢積惠曾在1992年至2002年期間擔任國際原子能機構副祕書長。錢積惠1984年被國家選任為中國首屆常駐國際原子能機構代表團成員，一等祕書、科技顧問，負責技術合作事務；1987年回國後擔任中國核動力研究設計院院長；1992年至2002年擔任國際原子能機構副祕書長，2003年退休回國。

國際原子能機構現任祕書長是格羅西（Rafael Mariano Grossi，阿根廷籍），於2019年12月3日就任。國際原子能機構的組織機構包括大會、理事會和祕書處。理事會是該機構的決策機構，祕書處是執行機構，由祕書長領導，根據大會和理事會決議或決定履行職責，下設祕書長辦公室、管理司、核科學核應用司、保障司、技術合作司、核能司、核安全與核安保司。其中，技術合作司負責制定和執行國際原子能機構的發展任務。

中國國家核安全局現任局長是葉民，他同時擔任生態環境部黨組成員、副部長。

(中時 )