與福原愛傳離婚 江宏傑日前(25日)出席活動回應婚姻狀況

桌球界神仙眷侶江宏傑、福原愛的4年多婚姻觸礁，福原愛被日媒拍到，她和高壯男子現身街頭約會，而江宏傑則被日媒指，曾對看牙醫的福原愛怒罵：「嘴那樣開法，好像在撩人的妓女（或譯婊子）」，針對夫妻關係，兩人所屬的華研國際強調：「沒有離婚」，但仍有不少網友留言灌爆江宏傑臉書。

江宏傑、福原愛這段台日婚姻看似甜蜜，但福原愛卻被拍到和高她25公分的男子在橫濱約會，兩人互動親密，而江宏傑則遭指罵看牙醫的福原愛：「嘴那樣開法，好像在撩人的妓女（或譯婊子）」，日媒還指出，江宏傑家中的江母、江姊在相處上對福原愛冷暴力，讓小愛逐漸感到無容身之處，甚至心灰意冷。

福原愛、江宏傑這段台日婚姻備受矚目。（圖／取材自江宏傑 Chiang Hung-Chieh 臉書）

福原愛被拍到與男子現身街頭後，她不否認與江宏傑的現況需要再討論，福原愛也冷靜說：「他是精神上很支持我的一個重要朋友，我最近心情不穩定」，而江宏傑則透過公司強調，2人沒有離婚，表示異國婚姻有很多事情需要雙方一起努力，並呼籲外界：「不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧」。

不少網友都為江宏傑、福原愛的婚姻加油打氣，但也有人到江宏傑的臉書、微博留言質問他「你真的罵老婆婊子嗎」、「台男罵女人 請你道歉」、「看牙醫不張開嘴要怎麼看？你吃東西張開嘴是不是也像個鴨子」、「你說她x女？你是什麼？」、「對曾經愛你的小愛言語的霸凌真的很可惡」。

網友留言灌爆江宏傑臉書。（圖／取材自江宏傑 Chiang Hung-Chieh 臉書）

(中時新聞網)