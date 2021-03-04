美股3日，四大指數皆走黑，費城半導體指數下跌95.36點或3.11%，台股受此影響，今(4)日開盤跌176點來到16035.39，台積電開610元，跌12元，聯電開50.3元，跌1.6元。

美國紓困計劃與疫苗目前進展順利，但週三 (3日) 美債殖率再升破1.5％，令美股不升反跌，四大指數皆收黑，主要原因是投資人賣出已飆高的科技股，轉向營運可望復甦的產業。顯然美股正高價股的調整結構是現在進行式，此種估值修正的情況，必須等到價格調整到位後，才會止跌回穩。

台股可能也會走相同的道路，昨日盤勢大型傳產、金控龍頭表現強勢，顯見外資已開始關注這類股票，值得投資人注意。

據《工商時報》報導，上周新興亞股除印尼外，外資全數淨流出，贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、印度，各為35.9億美元、17.7億美元、10.3億美元。由於上周的大舉拋售，台股成為新興亞洲股市2月遭贖回金額最高者，金額高達32.2億美元。而隨著美股波動加大，台股亦將難以平靜，此時選股相對重要。

技術面分析，加權指數周三量縮守住月線支撐，短期自16579點拉回修正至周三低點15884點確認暫告一段落。倫元投顧建議投資人，具備「低本益比、高殖利率」的價值股，將是逢低布局的重點。

(中時新聞網)