與福原愛傳離婚 江宏傑日前(25日)出席活動回應婚姻狀況

日本桌球天后福原愛與江宏傑傳出婚變，更爆出女方在橫濱與一位高帥男約會，讓這段4年婚姻岌岌可危，對此有一名律師不諱言在PTT發文，強調這段婚姻之所以不能走的長久，早在兩人婚後選擇和公婆一起住，就已經埋下一大敗筆。

福原愛與江宏傑傳出婚變，消息曝光後震驚台日演藝圈，對此有一名律師昨（3）日在PTT發文表示：「過去接的離婚案件，九成都跟公婆住有關，外遇反而很少看到」，更指出：「福原愛婚後不僅跟公婆住，就連大姑都在同一個屋簷下，一間30坪房子擠那麼多人，誰不焦慮？」認為兩人早已埋下離婚導火線，更強調：「這種案件通常公婆都不會覺得自己有錯，都覺得是媳婦不順從」，字句似乎道出福原愛在這段婚姻的無奈。

一名律師在PTT發文，認為福原愛婚姻亮紅燈，與公婆同住有極大關係。（圖／PTT）

該名律師也分享過去接手案例，他表示有對夫妻大學交往到研究所，畢業後各自出國念完一個學位後就決定結婚，沒想到婚姻不到3年就出現裂痕，原來是女方平時都晚上8、9點才下班，一回家就被婆婆要求跪在地上擦浴室地板縫隙，連休息時間都沒有，碰上節日祭拜時，還會要求她煮10道菜，但全家人卻沒人從旁協助，最誇張的是嚴禁夫妻鎖房門，甚至隨時會闖進房間查看兩人在幹嘛，絲毫沒有隱私可言，從中也看出兩人婚姻生變最大關鍵點就是「跟公婆一起住」。

此外該名律師也分享前輩經驗，強調若女方說要搬出去住，就是婚姻亮起紅燈的警訊，如果此時男方還不挽救婚姻，恐怕就要面對離婚的難堪局面，因此強調「結婚千萬不要跟公婆同住，否則很大機會悲劇收場」。

(中時新聞網)