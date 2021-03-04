蜂蜜結晶凝固了怎麼辦？一名網友將蜂蜜放在抽屜許久，拿出來一看竟發現蜂蜜已經凝固，完全倒不出來，只好上網求助。貼文引起網友討論，也釣出養蜂達人專業回應，其實蜂蜜結晶仍然可以吃，不會影響品質，若想要溶解結晶，可透過隔水加熱、電毯包覆或是放飲水機上利用蒸氣慢慢溶解。

一名網友日前在PTT上發文，幾個月前從家裡帶回蜂蜜後，就一直放在抽屜裡面沒動，直到剛剛拿出來看，竟然發現整罐蜂蜜都凝固了，完全沒辦法倒出來，因此只好上網求助網友是否有推薦的解決辦法？

貼文釣出養蜂達人專業回應，蜂蜜結晶其實是純蜂蜜的指標，對品質沒有影響，也可以直接挖來吃或抹在吐司上當果醬用。若遇到類似的情況，建議可以在鍋中放水，底下放網子隔開，再放上結晶蜂蜜隔水加熱，但要記住溫度不能超過60°C。另外，也可以放在飲水機上利用蒸氣慢慢溶解、或是用電毯包著。

專家表示，蜂蜜的主要成分是葡萄糖和果糖，佔蜂蜜重量的65％至85％，當天然葡萄糖含量高於天然果糖的時候，蜂蜜容易結晶成固體，反之，若天然果糖含量高於天然葡萄糖的時候，則不容易結晶，因此「蜂蜜會凝固與是否放冷凍或有沒加砂糖無關，主要是因為蜂蜜含有葡萄糖與果糖成份」。

專家進一步解釋，當蜂蜜中的天然葡萄糖含量高於天然果糖時，通常在寒流過後，就能觀察到蜂蜜底層已固化、上層還能流動；而天然果糖含量高於天然葡萄糖時，只有在長期保存之後，某天突然想到打開來看，才發現幾年前買的蜂蜜已經倒不出來了。

貼文引起網友討論，「長知識了」、「拿去抹土司 糖蜜結晶口味超好吃」、「結晶蜜在歐洲還特別裝罐在賣的」、「推專業」、「推一個，之前買了蜂蜜也結晶，被長輩看到在那哭么說是假的下次別買」。

(中時新聞網)