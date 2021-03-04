澎湃新聞網4日報導，多名剛剛卸任的大陸國務院部長在開幕前夕，履新全國政協新職。其中，前任商務部部長的鍾山擔任了全國政協經濟委員會副主任；前任水利部部長的鄂竟平擔任了全國政協人口資源環境委員會副主任；前任農業農村部部長的韓長賦擔任了全國政協經濟委員會副主任。

大陸央視網報導，政協第13屆全國委員會常務委員會第15次會議3日在京閉幕。會議經過表決，通過關於免去鄒曉東第13屆全國政協副祕書長職務的決定；增補鄧小清、劉永富、李玉賦、張敬安、歐青平、鍾山、鄂竟平、韓長賦為第13屆全國政協委員。

增補張敬安為提案委員會駐會副主任，鍾山、夏德仁、韓長賦為經濟委員會副主任，劉永富為農業和農村委員會副主任，歐青平為人口資源環境委員會駐會副主任，鄂竟平為人口資源環境委員會副主任，徐立全為社會和法制委員會副主任，鄧小清為港澳台僑委員會駐會副主任，李玉賦為文化文史和學習委員會副主任。

陳因不再擔任提案委員會駐會副主任，尹宗華不再擔任港澳台僑委員會駐會副主任；通過關於免去郝遠同志第13屆全國政協常委職務，接受其請辭委員的決定。追認關於撤銷張金紅第13屆全國政協委員資格的決定。

(中時 )