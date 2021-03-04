一名女友在網路上無奈表示，她的男友大她10歲，工作穩定、有車有房，近期開始不斷向她求婚，但她抱怨2人性生活並不美滿，「男友快的話3到5下就結束，久一點的話大約5到10分鐘」，頻率每周1次，每次結束對方還會腰痠、頭暈，讓她很苦惱是否應嫁給對方；許多網友則說可能缺乏運動，需要找醫師治療。

該女友在臉書「靠北婚姻2.0」匿名發文表示，她的男友大她10歲，工作穩定、有車有房，平時無不良嗜好，對方這半年來不斷提出結婚的想法，但是她卻遲遲無法答應，理由是「我們之間房事不是很合」；她說2人性行為的頻率大約是每周1次，但男友每次「快的話3到5下就結束，久一點的話大約5到10分鐘」。

女子被男友求婚，但她抱怨2人性生活不美滿，「男友快的話3到5下就結束，久一點的話大約5到10分鐘」。（圖／翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該女友說，每次性行為她都沒有享受到，男友就結束了，而且對方結束後還會腰痠、頭暈，男友還說「男生年紀越大，越不會想要（性行為）」讓她相當苦惱地說「我都還沒30歲欸，真的不敢想像！」因此始終不敢答應男友的求婚，也上網尋求網友意見，「想請問過來人，這樣條件下的婚姻能接受嗎？另外正常男生35到40歲的頻率為何？」

許多網友則留言說，「性不合不能長久，5下結束必須就醫」、「這樣的男人少見，好好把握！房事的部分其實可以買玩具自己來」、「缺乏運動跟鍛鍊吧，我也快34歲了，跟老婆天天來都沒問題」、「幫他食補身體，營養足夠身體會比較好」、「是個條件還不錯的男孩子，如果房事是唯一缺點，可以建議他去治療」。

(中時新聞網)