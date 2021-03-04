一名職業軍人勇哥替從小一起長大的好友慶生，未料慶生會結束後，勇哥竟然色慾薰心，爬上好友的妻子A女床上性侵得逞，原本女方以為丈夫求歡拒絕，未料勇哥直呼「大嫂，讓我X你」而被認出，但事後卻裝傻，A女立刻報警，屏東地院一審強制性交罪，判勇哥有期徒刑4年，全案可上訴。

根據判決書記載，該名職業軍人勇哥（化名），107 年9 月22日晚上，替從小一起長大的鄰居好友慶生，好友的妻子A女與親友也都在場，但慶生活動結束，見A女躺於床上睡覺，竟偷偷進入房間內，以身體壓住A女親吻並上下其手，同時進行指侵。

A女一度誤認勇哥是自己丈夫，但勇哥在過程中喊出「大嫂，你想不想知道大哥的一些事情」，A女才發現對方身分，急忙用手推肩膀表明拒絕，但仍遭對方不停手繼續性侵得逞；A女表示，勇哥進入房間壓住她還強吻，右手摀住眼睛，另外一隻手撫摸下體，然後進行指侵，她發現對方身分後立刻推開，但還是遭繼續強吻壓住。

勇哥當下還說「大嫂，你要不要知道大哥的一些秘密」，A女則現場回應：「勇哥，你知不知道我是誰」，勇哥才回答說：「我知道你是大嫂」、「讓我X你」，A女也立刻回稱：「你趕快出去我房間，我不想看到你，我小朋友在旁邊睡覺」。

A女事後不甘受辱，立刻向丈夫說明後向警方報案。而勇哥發現東窗事發，雖然不承認有性侵，但還親自赴A女住處，對著她與丈夫及親友前鞠躬下跪，並表示「我跟你說抱歉」、「我不應該這樣做」。

但A女的丈夫一度因好友是職業軍人又即將結婚，而想原諒好友，但A女堅持提告；法官審酌，男方為逞一己私慾，漠視女方的意願性侵，導致女方身心受創，且事後狡飾辯詞犯罪後態度不佳，依強制性交罪，判有期徒刑4年，全案可上訴。

(中時新聞網)