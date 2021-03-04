【愛傳媒葉毓蘭專欄】朋友傳來訊息，號召大家用實際行動挺台灣農民，教我自製鳳梨乾，也有朋友傳來國軍鳳梨大餐菜單，預告國軍要幫吃鳳梨了！

「16斤新鮮鳳梨可作成1斤鳳梨乾，用食物乾燥機60度左右乾燥一天（不用添加有的沒的）即可做成好吃的原味鳳梨乾」。

原來要這麼多斤鳳梨才能夠產出一斤的鳳梨乾，這麼說來我對統一的鳳梨乾要價160元／100公克，嘖嘖稱貴實在是少見多怪了。

我愛吃鳳梨，但是台灣鳳梨種植技術不斷改進，連甜份也大幅提升，隨著年紀增長，又有家族的三高基因，有些甜度太高的鳳梨，只能淺嚐，不能大快朵頤。

根據農委會台南農改場的資料，鳳梨品種中以臺農17號（金鑽鳳梨）最受消費者喜愛，約佔總栽培面積的8成以上，此外還有肉細香甜的臺農16號（甜蜜蜜鳳梨）、味甜香濃的臺農19號（蜜寶鳳梨）、雪白細嫩的臺農20號（牛奶鳳梨）、甜如甘蔗的蜜梨（甘蔗仿）、巨無霸的西瓜鳳梨（白節仔）及其他品種鳳梨陸續上市，不同品種都各自有其獨特的口感和風味。

在台灣鳳梨被禁止輸往大陸後，十億的鳳梨基金如果只做為收購補償，恐怕未來每一種水果每次被退運禁運時，只能比照辦理，對於解決水果的產銷問題，只有鋸箭療傷的表面效果，於事無補。

如果這十億的鳳梨基金，能夠用在產製更多鳳梨衍生商品：鳳梨果乾、鳳梨豆醬、鳳梨豆腐乳、鳳梨酵素、鳳梨醋，讓果農的心血不至於付諸東流，豈不美哉？

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)