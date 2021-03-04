【愛傳媒特約記者吳思賢報導】下個月新店線鐵路通車滿一百年！新店線鐵路1921年通車，距今2012年剛好百年。由於新店線早在1965年停駛，距離現在已經56年，所以恐怕60歲以上的民眾才會記得這條「傳說中的鐵路」。

台鐵新店線是新店至萬華之間的鐵路，又名萬新鐵路。在日治時期大正10年 、1921年的4月17日通車，從新店出發，沿途經過大坪林、七張、十五分、公館、古亭、螢橋等地至萬華，60歲以上的大台北地區民眾應該都有印象。

1950年代中後期完工連接台北到新店的北新公路完工，許多客運開始通行這段路線，使得新店線鐵路的載客量逐年下滑，虧損日漸嚴重，終於在1965年3月停駛並且拆除，新店線也是台鐵最早停駛的鐵路支線。

值得一提的是，原本新店線的鐵道改建為公路，也就是現在的臺北市汀州路、羅斯福路五、六段以及新北市新店區北新路。至於現在的臺北捷運新店線，行駛路線主要就是沿著原本新店線鐵路的地下而行，而且萬隆站到新店站的路線與站名段大致與台鐵新店線路線相同。

新聞照片是1965年拍攝的新店鐵路公館站，由臺北市文獻委員會提供照片，授權國家圖書館進行數位化典藏。至於新店火車站，可能在老新店人的家中才能找到珍貴的歷史照片。

由於新店鐵路停駛已久，即使今年四月是通車滿百年，具有歷史意義，但恐怕不會有什麼紀念活動。

(中時新聞網)