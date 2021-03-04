大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，重創台灣農業外銷。總統蔡英文228連假特別率領府院高層急奔屏東、高雄、台南宣傳與安撫，盼為這出不去的超過4萬噸鳳梨、14億產值止血；綠營民代也紛紛發文，呼籲大家一起吃鳳梨救台灣。國民黨台北市議員游淑慧則警告，鳳梨屬中高GI（升糖指數）食物，過量會造成血糖上升，亦可能導致嘴巴與雙頰腫脹，食用的量與時機都必須特別注意。

游淑慧日前在臉書發文，刊出一盤台灣水果的照片，寫道：「這一盤滿滿的台灣，滿滿的維他命C。挺台灣農產品是我們共同的心，但其餘就別再瞎起鬨了。」游指出，有名嘴說「一個人一天吃18公斤鳳梨，一顆也才3公斤，吃兩個禮拜就抵掉對岸不買的量了」，而副總統賴清德說「平均每人多吃不到2顆就能解決眼前危機」，這些話讓他的下巴都要掉了。

游淑慧直言：「以後難道每次大陸不買的東西，台灣都得自己吃掉、共同分攤？」痛批蔡政府喊了5年多的新南向政策、加強對美日貿易和外銷國家隊等口號後，結果除了銷往大陸，政府卻一副沒有其他外銷能力的樣子。上次香蕉產銷失衡，民進黨呼籲全民吃蕉，甚至賴還推薦「水煮香蕉沾醬油」；這次鳳梨外銷受挫，還是要全民吃鳳梨，只是不知道這次又要玩出什麼吃法？游諷刺：「這些人何不每人先直播『一人吃兩顆』給大家看看？」

此外，游淑慧也特別在文中提醒，鳳梨屬於中高GI（升糖指數）食物，過量會造成血糖上升，因此如果是糖尿病患者，吃的量要注意，而且最好與正餐間隔2小時再食用。而如果食用過量的鳳梨，有時可能導致嘴巴與雙頰腫脹。游強調：「任何食物都要適量。」

(中時新聞網)