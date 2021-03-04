佳冬KTV深夜傳火警，警消獲報後迅速撲滅火勢。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

佳冬KTV深夜傳火警，警消獲報後迅速撲滅火勢。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東消防局4日凌晨2時39分獲報，佳冬鄉佳和路鐵皮屋火警，報案人表示現場為KTV起火燃燒並傳出電線爆炸聲響，且鄰近冷凍工廠與加油站，情況相當危急。

消防局立即派遣第三大隊、佳冬、林邊、新埤、東港及春日分隊共計各式消防車15輛26人前往，現場指揮官為第三大隊長許朝陽。

而救災車組到達現場後回報，現場為一層樓鐵皮屋全面燃燒，立即佈水線搶救，火勢於04時31分撲滅，無人傷亡，燃燒面積約300平方公尺，起火原因調查中。

(中時 )