佳冬KTV深夜大火 電線爆炸聲驚人嚇醒居民 09:112021/03/04 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 佳冬KTV深夜傳火警，警消獲報後迅速撲滅火勢。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佳冬KTV深夜傳火警，警消獲報後迅速撲滅火勢。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） 佳冬KTV深夜傳火警，警消獲報後迅速撲滅火勢。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） 屏東消防局4日凌晨2時39分獲報，佳冬鄉佳和路鐵皮屋火警，報案人表示現場為KTV起火燃燒並傳出電線爆炸聲響，且鄰近冷凍工廠與加油站，情況相當危急。 消防局立即派遣第三大隊、佳冬、林邊、新埤、東港及春日分隊共計各式消防車15輛26人前往，現場指揮官為第三大隊長許朝陽。 而救災車組到達現場後回報，現場為一層樓鐵皮屋全面燃燒，立即佈水線搶救，火勢於04時31分撲滅，無人傷亡，燃燒面積約300平方公尺，起火原因調查中。 供需吃緊 國巨華新科漲聲響 報價再漲 12檔鋼鐵股漲聲響 (中時 ) #現場 #佳冬 #KTV #電線 #爆炸聲響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 有機會入住 佳冬蕭家洋樓變民宿 04:102021/03/04 地方新聞 黑道擾民2／除夕夜住家遭鞭炮轟炸2小時 報警多次無人理會 13:342021/03/01 社會 鄰居天天清晨陽台「啪啪啪」3分鐘 女凍未條錄影提告 13:352021/03/03 社會 咖啡廳出現詭異咔咔聲 情侶在桌下舉動讓民眾噁爆 08:242021/03/03 社會 醉男走錯路跌進水溝昏倒一晚 緊急送醫撿回一命 18:072021/02/28 社會 連續假期六分局威力掃蕩臨檢 致力守護安心台中城 09:222021/02/28 社會 年後中大型徵才開跑 3月連辦8場 工程師月薪上看10萬 12:472021/03/02 生活 租車開五楊高架突自燃 她踹門逃死後淚訴：公司拿5千元和解 21:362021/02/28 社會 金門下午再傳火警 燒毀1輛報廢廂型車 17:362021/03/01 社會 潮州綠色隧道電線地下化 拍網美照不用再P圖 18:512021/03/02 寶島 高雄KTV酒後鬧事 防疫酒精支架成武器打傷人 09:162021/03/02 社會 社會熱門新聞 聯發科工程師婚宴毀了 40賓客狂拉肚 真相曝光氣暈 - 社會 鋼筋未捆牢 高雄工地地下五層倒塌活埋5人2死3傷 - 社會 為了蔡英文言論互槓 國防醫校友罵人漢奸遭判刑 - 社會 高雄美術東四路鋼筋倒塌壓5人 3獲救2困地下5樓搶救中 - 社會 PTT嗆前長榮空姐郭芷嫣「母豬」 2鄉民下場出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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