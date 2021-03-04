你投保的醫療險（即健康險）保費可能被大幅調漲？宏泰人壽近二年熱賣的主力保單「薰衣草」醫療健康險附約，近期跟銷售通路溝通，新保戶及保證續保保戶都要調漲保費，，尤其是男性34歲以下、女性44歲以下，預計保費調整幅度都超過100％，引發通路反彈。

宏泰人壽的薰衣草醫療險附約，訴求醫療單據「副本可理賠」，且醫療費用額度高，有住院日額、住院慰問金、住院輔助保險金、住院費用（類似雜支費）、手術及重大器官移植等保險金給付，以住院一次雜支費上限25萬元，30歲男性一年保費約2,800多元，女性則約5千元。

這張保單2019年推出，因為額度高、保費便宜，算是宏泰人壽的主力保單，也就是銷售量前幾名，目前有效契約應有數萬張、甚至更多，保單在年輕族群的損失率偏高，所以如30歲雜支費25萬元，男性希望一年保費拉高到5,800元以上，漲幅105％，女性則是1.13萬元，漲幅122％，雜支費15萬元的因為年繳保費便宜，女性漲幅最高可達178％，2,600元的保費變成7,300多元，才讓通路跳腳，覺得一定會被保戶抗議。

保險局緊急了解，並下達二項「原則」，一是確定保單行銷時，有跟保戶清楚說明，且保戶知道「續保時費率不保證不變」，保費有調整機制，二是費率即便要調整，對於保證續保的保戶必須完善溝通，且若費率調幅過高，應先檢視「合理性」。

宏泰人壽也在3日悄悄在官網上公布二點聲明，一是強調薰衣草醫療險附約已在3月1日停售，「並無調漲保費之情事」；二若因而引起社會大眾疑慮，在此深感抱歉。

也就是說宏泰人壽的薰衣草附約現在已買不到，新保戶沒有被調漲保費的機會，保證續保的保戶今年可繼續續保，且今年保費不調整。

很多醫療險保單無論主約或附約，保單條款上其實都有費率調整機制的相關文字，但據保險局表示，至今沒有任何一家公司動用費率調整機制。

在醫療技術不斷進步，疾病存活率提高，但治療費用變貴的情況下，很多早年的醫療險可能損失率都已超出預期，也就是保單中長期可能要「賠錢」，所以其他壽險公司也都在「觀望」宏泰人壽敢開這第一槍，效果如何，保險局是否准許調高保費？後續可否跟進等。

(工商 )