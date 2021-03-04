美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存意外暴增2156萬桶，創下1982年以來最大單周增幅，市場預期為減少130萬桶。上周汽油庫存大減1362萬桶，創1990年以來最大單周跌幅，且跌幅遠超出市場預期的下滑250萬桶。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，2月非製造業指數為55.3，低於市場預期的58.7與1月份的58.7。非製造業新訂單分項指數為51.9，投入價格分項指數為71.8，就業分項指數為52.7。

3.IHS Markit美國2月服務業採購經理人指數（PMI）終值為59.8，高於初值58.9。綜合PMI終值為59.5，高於初值58.8。

4.美國人力資源服務公司ADP公布，美國2月民間就業新增11.7萬人，不如市場預期的新增20.5萬人與1月的新增19.5萬人。

5.在疫苖加速普及與美國經濟將迎來強勁成長的預期下，周三美元反彈，紐約尾盤ICE美元指數上揚0.14%，報90.924。避險日圓兌美元跌至7個月新低。

6.消息傳出石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+可能在周四會議上決定維持產量不變，即維持每日700萬桶的減產規模不變，抵消了美國上周原油庫存意外大增的利空消息，周三國際油價大漲，紐約期油收漲1.53美元或2.6%，為每桶61.28美元。倫敦布蘭特期油收漲1.37美元或2.2%，為每桶64.07美元。

7.美國公債殖利率上揚，周三國際金價再度走跌，紐約4月期金收跌17.8美元或1%，為每盎司1715.8美元，創下去年6月8日來新低，盤中最低跌至1699.4美元，失守1700美元大關。

(時報資訊)