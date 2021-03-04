大陸海關總署日前宣布暫停台灣鳳梨輸入境內，因一年影響4萬多公噸，引起台灣朝野激烈攻防，對於銷陸訂單受阻是否還有轉圜餘地？中興大學國際政治所副教授譚偉恩接受媒體專訪表示，就經貿層面來看，應還有2種爭端解決模式。第一，是透過WTO協調機制來談判，第二，是透過兩岸默契協商，而2模式各有利弊。

對於鳳梨銷陸訂單被砍單，農委會日前宣布政府將投入10億經費，來補助農民損失，2日更發出新聞稿宣布，國人在政府號召下，4天的認購數，已超過去年賣到中國大陸的4萬公噸。

對於兩岸貿易爭端該如何解決，據港媒《中評社》專訪國際貿易法學者譚偉恩，他先是表示，陸方以檢疫病蟲害為由暫停台灣鳳梨進口，從貿易角度來看，兩岸都是WTO世貿組織成員國，陸方作為採購方，是有權利拒絕不符規定的農產品，我方應該要設法調整補救，以免外銷受阻。

記者再問及「鳳梨訂單銷路受阻是否有解？」，譚偉恩建議，第一，若透過WTO機制來談判，好處是制度化、有國際公信力，缺點是要考慮兩岸互告，貿易損害的風險。第二，若透過兩岸默契協商，好處是雙邊談判相對直接，但繞過國際制度，兩岸之間關係特殊，協商公信力可能打折，也考驗兩岸互信程度。

此外，對於貿易圈內有一說法指出，若透過WTO協商，因兩岸間還有「兩岸經濟合作架構協議(ECFA)」，大陸對台開放539項產品，反之，台灣對陸僅開放267項產品，雙方貿易並不均等，若訴諸WTO仲裁，恐怕會站不住腳。但譚偉恩認為，「ECFA」是兩岸協商結果，意即雙方已同意，加上雙方貿易量存在落差，應不至於成為台灣的弱項。

(中時新聞網)