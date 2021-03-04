全球半導體測試介面領導廠商中華精測（6510）公布2021年2月份營收報告，由於農曆春節工作天數減少，另加計半導體成熟製程突然增溫，排擠新產品所需之驗證產能，導致部分客戶驗收延遲，使得本公司2月份營收1.92億元，較前一個月下滑28.5％，較前一年度同期下滑33.2％。

中華精測累計今年前2個月營收為4.60億元，較去年同期下滑18.2％；本排擠效應隨新測試產能開出，將於下月逐步紓解；展望未來，中華精測營運仍維持審慎樂觀看法，與半導體產業熱度一同前進。

隨著5G世代的來臨，各項AI應用也應運而生，中華精測探針卡（Probe Card）除既有的智慧型手機AP、RF晶片測試應用外，ASIC晶片的測試應用也開始增溫。

另外，中華精測本季結合新SR系列探針及新一代AMLO載板，推出滿足下一代AP及高效能運算（HPC）晶片測試所需之Probe Card，甫通過客戶驗證並進入量產。此Probe Card具高速、大電流、低熱膨脹等特性，可提升晶圓測試的可靠度，並助力客戶在半導體異質整合發展趨勢下，精進高複雜度之晶片測試。

(工商 )