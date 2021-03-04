美債殖利率上彈，造成美股下跌，台股加權指數4日開在16,019.75點，下跌逾百點，台積電（2330）開低在609元，壓抑指數表現，買單手高面板股友達（2409）、華航（2610）、中石化（1314）等指標股，盤面資金轉進傳產股。

在美國聯準會主席鮑爾發表談話之前，美國十年期公債殖利率跳高，衝擊科技類股，那斯達克指數摜破季線，費城半導體指數同步下挫。

道瓊工業平均指數3月3日下跌0.39％（121.43點）、收31,270.09點。那斯達克指數下挫2.7％（361.04點）、收12,997.75點，摜破60日移動平均線（即季線），創1月6日以來收盤新低。費城半導體指數重挫3.11％（95.35點）、收2,975.58點。

大型本土投顧指出，美債殖利率攀升，美科技股賣壓再起，費半指數跌逾3％。儘管聯準會未來很長一段時間依舊會維持低利率，但過去一周以來，卻看到一些市場雜音，包括對美國十年期公債殖利率飆升的擔憂等，大大推升了市場獲利了結的情緒，使得美股與台股連動較深的半導體及電動車概念股，出現較大的修正，相關個股短線暫不建議立即介入，待回到月線支撐處相對較為安全。

隨著高檔追價買盤動能趨緩，投機力道削弱許多漲價概念股也開始出現利多鈍化，導致盤面上的多方主流開始不明顯,因此現階段操作上也建議可降低電子股資金水位來因應。

由於傳產相較於電子會較有吸引力,在位階偏低的原物料個股中特別是在鋼鐵、化纖紡織、造紙、橡膠與玻璃也可留意布局買點。

(工商 )