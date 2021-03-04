台日桌壇夫妻檔江宏傑、福原愛身陷婚變風波，福原愛被拍到在橫濱中華街約會高大男，江宏傑則被指對福原愛語言冷暴力，5年婚姻亮起紅燈，其實這段台日婚姻一直以來就備受關注，小倆口在2019年為女兒慶祝2歲生日時，大合照就因福原愛母親跪坐在地上引發熱議。

江宏傑、福原愛在2016年結婚，分別在2017年、2019年生下女兒「Aila醬」、兒子「小小傑」，晉升一家四口，而夫妻在2019年為女兒慶祝2歲生日時，在江宏傑曬出的全家福合照中，眼尖網友發現一家坐在沙發上、江爸蹲著，而福原愛的媽媽則是跪坐在沙發旁。

江宏傑臉書全文。（圖／取材自江宏傑 Chiang Hung-Chieh臉書）

當時網友都替福原愛媽媽抱不平，留言引發熱議：「為啥讓外婆蹲著」、「阿公也蹲著啊 大家在不開心什麼」、「為什麼不是長輩們坐沙發，年輕人蹲著或是坐地板呢？」、「妳媽媽怎麼沒坐一起……感覺好孤單」、「冷靜，少當正義魔人吧，坐沙發可不一定比地板舒服，他們自己ok就好了」。

江宏傑、福原愛是否能挺住這次風波，外界都很關注。（圖／本報系資料照片）

對面對質疑，江宏傑親上火線留言解釋「愛媽咪身體不舒服，本來是坐在地上，所以剛剛好就定位拍照」，但多數網友認為不妥，福原愛隔天則跳出來還原現場：「我媽媽腰不好 沒辦法坐軟的沙發」，夫妻陸續現身解釋後，才解開網友的疑問。

不過小倆口近期接連被指婚姻亮紅燈，福原愛被拍到在橫濱中華街約會高大男，江宏傑則遭指對福原愛語言冷暴力，儘管兩人所屬公司強調，小倆口沒有離婚，但夫妻相處摩擦難免，尤其兩人是台、日跨國婚姻，也讓小倆口這次的婚姻難關，被外界放大關注。

(中時新聞網)