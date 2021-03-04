美國太空公司SpaceX的「星艦」（Starship）火箭原型於美東時間3日進行第三次試飛，在經過前2次失敗後終於成功降落，但著陸後不久卻爆炸，燃燒成一團火球，目前尚不清楚原因。
綜合美媒CNBC、英國廣播公司（BBC）報導，SpaceX昨日為星艦原型「Serial Number 10」（SN10）進行高空試飛，有別於前2次試飛，星艦原型SN8、SN9著陸時都失敗爆炸、燃燒成一團火球，SN10昨日於德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX測試場成功降落，但此趟飛行並沒有畫下完美句點，在落地8分鐘後，SN10的基座突然起火爆炸，瞬間燃燒成一團火球，現場濃煙密布。
目前尚不清楚SN10突然爆炸的原因，或者原本就故意設計落地後爆炸，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）描述這次爆炸為「RUD」，意指「意料外的快速解體」（Rapid Unscheduled Disassembly）。
（持續更新）
(中時新聞網)
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