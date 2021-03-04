立法院新會期開議，國民黨團昨天協調各委員會名單，經濟委員會競爭最激烈，藍委謝衣鳳、翁重鈞因對拍板結果方式無共識，最終黨團決定今天以抽籤決定，結果出爐，謝衣鳳勝出，翁重鈞則轉往司法法制委員會。

國民黨團昨天依序協調外交國防、交通、衛環、經濟委員會的名單，尤其經濟委員會競爭最激烈，原本呈現「4搶1」局面，幾經協調，剩下藍委謝衣鳳、翁重鈞僵持不下，兩人對定案方式無共識，最終黨團決定延至今天抽籤決定，不過，上午僅翁重鈞現身，由於謝衣鳳未到，由總召費鴻泰代抽。

費鴻泰在結果出爐後受訪表示，按照內部委員會安排的相關辦法與規定，最後是由謝衣鳳抽中經濟委員會，翁重鈞則抽到司法法制委員會，也是圓滿的結束。

費鴻泰強調，每一年加入委員會都是按照內部相關規定，今年安排的方式與名額都跟去年一模一樣，也就是去年的方式，今年完全比照，沒有做任何改變，制度是需要建立的，兩位委員也都遵照黨團的制度，做圓滿的抽籤結束。

至於涉入SOGO收賄案的陳超明續留經濟委員會，費鴻泰說，黨團接受他說無罪推論的邏輯，尊重每位委員。

國民黨團各委員會名單如下：

內政委員會：林為洲、林思銘、林文瑞、魯明哲、吳怡玎

外交及國防委員會：廖婉汝、馬文君、江啟臣、陳以信、溫玉霞

經濟委員會：孔文吉、楊瓊瓔、陳超明、呂玉玲、謝衣鳳

財政委員會：羅明才、林德福、賴士葆、曾銘宗、李貴敏

教育及文化委員會：高金素梅、林奕華、李德維、鄭正鈐、萬美玲

交通委員會：陳雪生、鄭天財、許淑華、洪孟楷

司法法制委員會：費鴻泰、翁重鈞、鄭麗文、葉毓蘭、吳斯懷

社福及衛環委員會：廖國棟、蔣萬安、徐志榮、陳玉珍、張育美

(中時 )